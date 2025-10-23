Logo Image

Προβλήματα στο Μεσολόγγι από την έντονη βροχόπτωση

Κοινωνία

Προβλήματα στο Μεσολόγγι από την έντονη βροχόπτωση

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα

Προβλήματα στην πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και στις περιοχές του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου από την έντονη βροχόπτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καταστήματα, στο Μεσολόγγι, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 10 κλήσεις για την απάντληση υδάτων. Παράλληλα, μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν συνεχώς, για την απορροή των υδάτων, ενώ δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας, όπου χρειαστεί.

Σύμφωνα με τον Δήμο Μεσολογγίου, «λόγω της έντονης βροχόπτωσης αρκετά σημεία οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης έχουν αποκλειστεί από την Τροχαία», για αυτό ζητείται από τους πολίτες, «να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις τους και να παραμένουν σε ασφαλή σημεία έως την ομαλοποίηση της κατάστασης».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube