Μεταξουργείο: Διοικητική έρευνα για τα επεισόδια έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Τι καταγγέλλουν οι διαδηλωτές και τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Διοικητική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξεταστεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών, διατάχθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο, με φόντο τις καταγγελίες διαδηλωτών για απρόκλητη επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας γονέων και εκπαιδευτικών για τις συνενώσεις τμημάτων στα σχολεία της περιοχής.

Η θέση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι «σήμερα, Πέμπτη και ώρα 09:30’, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας περίπου 100 ατόμων έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας από τον ‘Σύλλογο Γονέων 36ου Δημοτικού Σχολείου’ και με τη συμμετοχή μελών των Συλλογικοτήτων ‘Όχι Μετρό στην πλατεία Εξαρχείων’ και ‘Ανοιχτή Συνέλευση Υπεράσπισης του Λόφου Στρέφη’.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «λίγο μετά τις 10:40’, ενώ είχε εξέλθει από το κτίριο τριμελής επιτροπή, μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να εισέλθει 4 φορές στη Διεύθυνση, χτυπώντας και απωθώντας τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ για περίπου 15 λεπτά πετούσαν αντικείμενα, όπως μπουκάλια και ξύλα, εναντίον τους».

Όπως τονίζεται από την ΕΛ.ΑΣ., «οι αστυνομικοί απέτρεψαν την είσοδο στο κτίριο, αρχικά χρησιμοποιώντας τις ασπίδες τους, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησαν τα αναγκαία ενδεδειγμένα μέσα, με σκοπό την αποκλιμάκωση της επίθεσης. Περί ώρα 11:45’, σταδιακά, αποχώρησαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων, ενώ στις 13:30’ αποχώρησαν πλήρως τα μέλη των Συλλογικοτήτων».

«Σημειώνεται ότι, από την πρώτη στιγμή, διατάχθηκε διοικητική έρευνα, για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να εξετασθεί η ύπαρξη τυχόν πειθαρχικών ευθυνών των αστυνομικών» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

ΣΥΡΙΖΑ: Αυταρχισμός και καταστολή

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε αυταρχισμό και καταστολή». «Αυταρχισμός και καταστολή: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει πάρει για τα καλά την κατηφόρα και πλέον δεν διστάζει να στέλνει τα ΜΑΤ να χτυπήσουν γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές που διαμαρτύρονται για τις αιφνιδιαστικές και αντιπαιδαγωγικές συγχωνεύσεις τμημάτων σε δημοτικά σχολεία» ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η εικόνα των αστυνομικών οργάνων με πλήρη εξάρτηση, να σπρώχνουν με τις ασπίδες, να ρίχνουν χημικά και να εκτοξεύουν βόμβες κρότου λάμψης εναντίον των ανθρώπων που διαδήλωναν μπροστά στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, συνιστά ντροπή και όνειδος για όποιον έχει δώσει τέτοιες εντολές αυθαιρεσίας στην αστυνομία. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το έχουμε ξαναπεί: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταρρέει και για να κρατηθεί λίγο ακόμα στην εξουσία, επιτίθεται στην κοινωνία που ζητάει δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, υγεία και παιδεία» πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σ. Φάμελλος: Τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επέλεξε σήμερα να επιτεθεί σε μία κοινωνική διεκδίκηση για αξιοπρεπή και δίκαιη Δημόσια Παιδεία. Τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς».

«Η σημερινή εικόνα είναι η πιο καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ στέκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

ΔΟΕ: Η τρομοκρατία, η βία και ο εκφοβισμός δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα

Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ) μέσω ανακοίνωσή του καταγγέλλει «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βίαιη και απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων απέναντι στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές που διαμαρτύρονταν έξω από τη ΔΙ.Π.Ε. Ά Αθήνας για τις συμπτύξεις τμημάτων, για τα εκατοντάδες κενά που παραμένουν στα σχολεία στα τέλη του Οκτώβρη».

«Χτύπησαν και έριξαν χημικά σε μικρούς μαθητές, έστειλαν στο νοσοκομείο παιδιά και εκπαιδευτικούς που διεκδικούν τα αυτονόητα δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών» σημείωσε σε ανακοίνωσή της η ΔΟΕ και πρόσθεσε: «Η σημερινή επίθεση, η αδιανόητη καταστολή δείχνει την πλήρη αδυναμία κυβέρνησης και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να πείσουν για την πολιτική περικοπών και εξοικονόμησης που εφαρμόζουν. Δείχνει ότι φοβούνται πραγματικά τις μεγάλες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών και γονιών».

«Κάνουμε σαφές στην πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., του υπουργείου προστασίας του Πολίτη και στην κυβέρνηση ότι η τρομοκρατία, η βία και ο εκφοβισμός δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα. Να πάρει πίσω το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α και η ΔΙ.Π.Ε. Ά Αθήνας τις αντιπαιδαγωγικές συμπτύξεις, να καλύψει άμεσα όλα τα κενά στα σχολεία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης μαζικά και δυναμικά» συμπλήρωσε η ΔΟΕ.

Επικοινωνία Ζαχαράκη – Χρυσοχοΐδη

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη επικοινώνησε άμεσα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να υπάρξει ταχύτατη διερεύνηση των όσων συνέβησαν έξω από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, στο Μεταξουργείο.

Οι πηγές του υπουργείου Παιδείας σημειώνουν επίσης ότι στις 9 π.μ. αντιπροσωπεία γονέων είχε συνάντηση μίας ώρας με την διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Αικατερίνη Αραμπατζή και προσθέτουν ότι η διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευαγγελία Καραγιάννη δεν παρέστη στη σημερινή συνάντηση καθώς βρισκόταν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του υπουργείου Παιδείας, «αξίζει να σημειωθεί ότι, την περασμένη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ), στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, σύμφωνα με τις καταγγελίες των στελεχών της εκπαίδευσης, είχαν εισβάλει, εκπρόσωποι γονέων και εκπαιδευτικών που απαιτούσαν να μην προχωρήσουν οι προγραμματισμένες συγχωνεύσεις τμημάτων. Τα συγκεκριμένα άτομα προπηλάκισαν και βιντεοσκοπούσαν τα στελέχη εκπαίδευσης, χωρίς τη συναίνεσή τους, οπότε και εκλήθη η Ελληνική Αστυνομία να επιληφθεί του θέματος».