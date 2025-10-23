Ηράκλειο: Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 61χρονο στη Φαιστό

Τροχαία δυστύχημα, με θύμα ένα 61χρονο, σημειώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 23/10 στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα, σε δρόμο των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού.

Κάτω από συνθήκες που διερευνά η αστυνομία, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του άτυχου άνδρα που ήταν συνοδηγός στο ένα από τα δύο οχήματα.

Στο Νοσοκομείο, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έφτασαν άμεσα στο σημείο του τροχαίου, μεταφέρθηκαν και δύο νεαρές γυναίκες που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ