Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 62χρονος που έκοψε ένα κλωνάρι δενδρολίβανο έξω από νοσοκομείο

Περιπέτεια από… το πουθενά πέρασε ένας 62χρονος, ο οποίος κρατήθηκε επί ώρες σε αστυνομικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία υπαλλήλου ιδιωτικής φύλαξης νοσοκομείου για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 62χρονος έκοψε από την αυλή δημόσιου νοσοκομείου ένα κλωνάρι δενδρολίβανο, προκειμένου να το μυρίσει.

Κατά το voria.gr, το φυτό είχε μόλις φυτευτεί στο έδαφος και από λάθος ξεριζώθηκε, με τον 62χρονο να το επανατοποθετεί στο χώμα.

Ακολούθησε καταγγελία

Ωστόσο, ακολούθησε καταγγελία υπαλλήλου ιδιωτικής φύλαξης του νοσοκομείου για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό συνέβη στις 10.30 χθες, Τετάρτη, το πρωί, ενώ ο 62χρονος συνόδευε συγγενικό του πρόσωπο στο νοσοκομείο.

Μετά την καταγγελία ακολούθησε η προσαγωγή και σύλληψή του, ενώ με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Κατά το voria.gr, η ταλαιπωρία του 62χρονου διήρκεσε οκτώ ώρες.

Η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην εισαγγελία πρωτοδικών για να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

Σε δήλωσή της στο voria.gr, η συνήγορός του Χριστίνα Σωτηράκογλου ανέφερε ότι «αυτό δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Είναι αδιανόητο να συλλαμβάνεται κάποιος επειδή έκοψε ένα κλαράκι δενδρολίβανο για να το μυρίσει».

Βάσει πληροφοριών του ίδιου μέσου, το νοσοκομείο δεν επιθυμεί να κινηθεί καμία διαδικασία εις βάρος του 62χρονου.