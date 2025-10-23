Logo Image

Από το πρωί του Σαββάτου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου

Από το πρωί του Σαββάτου στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός του Διονύση Σαββόπουλου

ΠΗΓΗ: Facebook@Διονύσης Σαββόπουλος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια

Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών θα βρίσκεται από τις 8:30 έως και τις 11:30 το πρωί του Σαββάτου 25ης Οκτωβρίου, η σορός του Διονύση Σαββόπουλου «για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η οικογένεια του εκλιπόντος.

Η κηδεία θα ξεκινήσει στη 1 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

  • στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου ο Διονύσης Σαββόπουλος δίδαξε (EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 Δικαιύχος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο).
  • στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, Θεσσαλονίκη (ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694. Δικαιούχος Εταιρία Αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας).

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

