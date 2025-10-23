Logo Image

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη σε βάρος των 37 συλληφθέντων για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Κοινωνία

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν

Ποινική δίωξη για τέσσερα αδικήματα ασκήθηκε σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς απέδωσαν κατηγορίες σε βαθμούς κακουργήματος για εγκληματική οργάνωση, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς και για το πλημμέλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης.

Θα ζητήσουν προθεσμία

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η ευρωπαϊκή εισαγγελία που διεξήγαγε έρευνα για μεγάλο χρονικό διάστημα έκρινε ότι πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση που δρούσε από το 2018 σε όλη την Ελλάδα, η οποία είχε δομή, ιεραρχία και διακριτούς ρόλους.

Συνολικά 19,6 εκατομμύρια ευρώ έχουν δοθεί για επιδοτήσεις.

Τα φερόμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εικονικά τιμολόγια και πολλαπλασίαζαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τις επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που αριθμεί περίπου 200 σελίδες, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων εμφάνιζαν εκτάσεις που ήταν αδήλωτες, έδιναν ψευδή στοιχεία και εισέπρατταν επιδοτήσεις εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

