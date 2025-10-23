Μεταξουργείο: Ένταση έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ένταση επικράτησε έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που βρίσκονται στην οδό Χίου στο Μεταξουργείο, σήμερα Πέμπτη το πρωί.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε νωρίτερα συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις συνενώσεις τμημάτων στα σχολεία της περιοχής.

Απρόκλητη επίθεση καταγγέλλουν οι διαδηλωτές – Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τους διαδηλωτές, οι συγκεντρωμένοι δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο.

Από την πλευρά της η ΕΛ.ΑΣ., την οποία επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί μέλη του συλλόγου γονέων του 36ου δημοτικού σχολείου Αθήνας και των συλλογικοτήτων «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων» και «Ανοιχτή συνέλευση υπεράσπισης του λόφου Στρέφη», στην προσπάθεια τους να εισέλθουν στο κτίριο, «επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις».

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σ. Φάμελλος: Τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη επέλεξε σήμερα να επιτεθεί σε μία κοινωνική διεκδίκηση για αξιοπρεπή και δίκαιη Δημόσια Παιδεία. Τα ΜΑΤ των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυσοχοΐδη έπνιξαν στα δακρυγόνα μικρά παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς».

«Η σημερινή εικόνα είναι η πιο καθαρή απόδειξη μίας αυταρχικής κυβέρνησης που φοβάται την κοινωνία και αντιμετωπίζει τη δημοκρατία ως εμπόδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ στέκεται σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που διεκδικούν μια καλύτερη ζωή» πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ