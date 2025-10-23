Παγκράτι: Χειροπέδες σε 59χρονο που μόλις είχε αφαιρέσει 37.000 ευρώ από ηλικιωμένη

Τέλος στη δράση 59χρονου, Έλληνα, που εμπλέκεται σε διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση, ληστεία και βία κατά υπαλλήλων, έβαλαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου, που τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών για απάτη κατ’ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο διερεύνησης κλοπών μεγάλων χρηματικών ποσών με τη μέθοδο της απασχόλησης από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, η οποία, μετά από ειδικές ανακριτικές πράξεις, ταυτοποίησε τον 59χρονο ως δράστη.

Πρωινές ώρες της 15ης Οκτωβρίου, αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο να κινείται στην περιοχή του Πειραιά και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 37.050 που, όπως διαπιστώθηκε, είχε αφαιρέσει νωρίτερα σε κοντινή απόσταση από οικία ηλικιωμένης.

Πώς δρούσε

Στην πράξη, κινούμενος με όχημα, ο 59χρονος εντόπιζε οικίες στις οποίες διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Στη συνέχεια, παριστάνοντας είτε ένοικο διαμερίσματος της πολυκατοικίας, είτε τον υδραυλικό και με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής νερού, κατάφερνε να αποκτά πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αποσπώντας χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τους ενοίκους.

Χαρακτηριστικό της δράσης του είναι το γεγονός ότι σε μία περίπτωση δε δίστασε να κλειδώσει στο μπαλκόνι του διαμερίσματος την ένοικο, προκειμένου να ολοκληρώσει την εγκληματική του πράξη.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν 15 υποθέσεις κλοπών και ληστεία σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική του αυτή δραστηριότητα ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 282.800 ευρώ.

Ο συλληφθείς, που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.