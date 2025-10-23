Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς στήθηκε το colpo grosso του κυκλώματος – Το δίκτυο της απάτης και ο χορός των εκατομμυρίων

Colpo grosso είχαν στήσει οι 37 συλληφθέντες του πολυπληθούς κυκλώματος που λυμαίνονταν παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων σε βάρος της Ε.Ε. και του ελληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν στην κατ’ επάγγελμα και κατά συρροή τέλεση του κακουργήματος της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παράνομα ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τη χρήση ψευδών δηλώσεων στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας (Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Αθήνα, Ιωάννινα, Σαντορίνη) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας.

Η δράση της οργάνωσης από το 2018 μέχρι σήμερα, προκάλεσε ζημία σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου που υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5.017.662 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι μετά τον πλήρη έλεγχο του συνόλου των δεδομένων δύναται να υπερβεί τα 10.000.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν 36 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά, καθώς και ένας λογιστής, ο οποίος συνεργαζόταν με την οργάνωση και υποβοηθούσε τη δράση της.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, με χρονικό διάστημα τέλεσης των πράξεων από τον Απρίλιο του 2018 έως τον Μάιο του 2022, καθώς και κατόπιν πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, διαπιστώθηκε από τη συγκεκριμένη υπηρεσία ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν μέχρι σήμερα, με την ίδια μεθοδολογία, κοινά αρχηγικά μέλη και ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό.

Εγκληματική οργάνωση με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους – Το «modus operandi»

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, από την ανάλυση του συνόλου του προανακριτικού υλικού, προέκυψε η σύσταση και η δράση εγκληματικής οργάνωσης, με δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους, τα μέλη της οποίας ενεργούσαν από κοινού, δραστηριοποιούμενα στη διάπραξη κακουργηματικών απατών σε ολόκληρη την επικράτεια, επιδιώκοντας τον πορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) της οργάνωσης, τα μέλη της εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια προηγούμενων ετών, τα οποία εν συνεχεία καταχωρούσαν προσχηματικά στην εφαρμογή Ε9 τρίτων προσώπων, είτε μελών της οργάνωσης, είτε προσώπων που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα». Οι εγγραφές συχνά διαγράφονταν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή αιτιολογούνταν με ασαφείς λόγους («επικαιροποίηση», «Α.Τ.Α.Κ.», «λάθος καταχώριση»).

Επιπλέον υπέβαλαν είτε μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), είτε με τη χρήση κωδικών taxis, Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης(Ε.Α.Ε.), εκμεταλλευόμενα την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία των αρχηγικών μελών, καθώς και διαδικαστικά κενά κατά την υποβολή των αιτήσεων.

Ψευδή στοιχεία, λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις και «αγρότες» εξ αποστάσεως

Οι εμπλεκόμενοι προχώρησαν σε μαζικές δηλώσεις αγροτεμαχίων ως «ακτημονικών» το 2025. Συγκεκριμένα, οι αιτούντες επισύναπταν λευκές κόλλες ως δήθεν βεβαιώσεις από την Περιφέρεια ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο ορισμένες υποχρεώσεις καταχώρησης (Α.Τ.Α.Κ.) και διευκολύνοντας τη λήψη έκτακτων ενισχύσεων,

Επιπλέον δήλωναν στις Ε.Α.Ε. ψευδείς αριθμούς ζωικού κεφαλαίου, οι οποίοι δεν ήταν συμβατοί με το Εθνικό Μητρώο Ζωικού Κεφαλαίου (συχνά βοοειδή σε ηλικιακές κατηγορίες με υψηλούς συντελεστές Μ.Ζ.Κ.), προκειμένου να εξασφαλίσουν αυξημένη επιλεξιμότητα και μεγαλύτερη επιφάνεια βοσκοτόπων από τη δημόσια κατανομή. Συνεργάζονταν δε για την επίτευξη του σκοπού τους με λογιστές και υπαλλήλους Κ.Υ.Δ., οι οποίοι αναλάμβαναν τη σύνταξη, υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.

Μάλιστα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα επίμαχα αγροτεμάχια βρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση από τους τόπους κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών ή μισθωτών, καθιστώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο αδύνατη την καλλιέργειά τους.

Ο «εγκέφαλος», οι ενδιάμεσοι και τα «εκτελεστικά όργανα»

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει διακριτούς ρόλους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένας 38χρονος ο οποίος διαχειριζόταν και συντόνιζε την εγκληματική δραστηριότητα. Εκμεταλλευόμενος την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία του στη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.) που απέκτησε ως υπεύθυνος έργου σε πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), εντόπιζε επιλέξιμα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια σε περιοχές της επικράτειας που δεν δηλώνονταν από κάποιον. Επιπλέον, επεξεργαζόταν ή υπέβαλλε Ε.Α.Ε. μελών, με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxisnet, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή, ενώ προέβαινε σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς αυτοκινήτου, διατραπεζικών μεταφορών και πολυτελούς βίου,

Μεταξύ των μελών είναι και μία 30χρονη, της οποίας οι τραπεζικοί λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν για τη διενέργεια κινήσεων που καταδεικνύουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμφανιζόταν ως κάτοχος διευθύνσεων IP, από τις οποίες πραγματοποιήθηκε επεξεργασία ή υποβολή Ε.Α.Ε μελών της εγκληματικής οργάνωσης,

Ένας 68χρονος, λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, καθώς λάμβανε χρηματικά ποσά από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και τα μετέφερε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του 38χρονου, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και οι δικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για την πραγματοποίηση κινήσεων που καταδεικνύουν πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Επιπλέον ένας 36χρονος, υπάλληλος Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), επεξεργαζόταν ή υπέβαλε Ε.Α.Ε. μελών της εγκληματικής οργάνωσης και καταχωρούσε εικονικά ηλεκτρονικά συμφωνητικά μίσθωσης από διευθύνσεις IP που ανήκουν στον ίδιο και σε έτερο συγγενικό του πρόσωπο. Λάμβανε και διακινούσε χρήματα από και προς τα μέλη, ενώ μετέφερε χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς έτερων αρχηγικών μελών και ενός πρώην αρχηγικού μέλους,

Ένας 54χρονος, με την ιδιότητά του ως λογιστής, εμφανιζόταν σε δηλώσεις εμπλεκομένων προσώπων που είχαν υποβληθεί προς την Α.Α.Δ.Ε., ενώ στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και η διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησής του είχαν δηλωθεί στην Α.Α.Δ.Ε. από μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ακόμα, είχε προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων, ενώ είχε λάβει χρηματικό ποσό από αρχηγικό μέλος μέσω τραπεζικού λογαριασμού,

Ακόμη 11 άτομα, βασικά μέλη της οργάνωσης, εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες και εκμισθωτές των δηλωμένων ψευδώς δηλώσεων στις Ε.Α.Ε. ακινήτων. Κάποιοι από αυτούς είχαν τροποποιήσει ψευδώς την περιουσιακή τους κατάσταση, είχαν υποβάλει και οι ίδιοι ψευδείς δηλώσεις Ε.Α.Ε. και είχαν λάβει παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις, ενώ πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και ενός πρώην αρχηγικού μέλους,

Άλλα 26 άτομα, μέλη της οργάνωσης, υπέβαλλαν Ε.Α.Ε. με ψευδή στοιχεία κατοχής ακινήτων ή/και ζωικού κεφαλαίου με αποκλειστικό σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων. Πολλοί από αυτούς είχαν πραγματοποιήσει και τραπεζικές συναλλαγές με τα αρχηγικά μέλη και πρώην αρχηγικό μέλος.

Πώς «ξέπλεναν» τα χρήματα, σβήνοντας τα παράνομα ίχνη

Επιπλέον, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει ένα δομημένο και πολυεπίπεδο σύστημα νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων που προέρχονταν από τις αδικαιολόγητες αγροτικές ενισχύσεις, με σκοπό την απόκρυψη της παράνομης προέλευσής τους, την αποφυγή ελέγχων και τη σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην οικονομική καθημερινότητα των μελών της:

οι παράνομες ενισχύσεις καταβάλλονταν σε λογαριασμούς προσώπων που είχαν δηλώσει ψευδώς ιδιοκτησίες ή ζωικό κεφάλαιο. Μάλιστα, αρκετοί εκ των «δικαιούχων» δεν είχαν δηλώσει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά τα έτη 2023-2024, ενώ η επαγγελματική τους ενασχόληση δεν σχετιζόταν με τον αγροτικό τομέα,

τα εισπραχθέντα ποσά διακινούνταν αμέσως μέσω μεταφορών σε άλλους λογαριασμούς, συγγενικών ή συνεργαζόμενων προσώπων, με σκοπό να αποσυνδεθούν από την αρχική εγκληματική δραστηριότητα,

χρησιμοποιούνταν φυσικά πρόσωπα ως «μεσολαβητές» για αναλήψεις, μεταφορές ή καταθέσεις, με σκοπό την περαιτέρω απόκρυψη της διαδρομής των χρημάτων,

εκδίδονταν εικονικά τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές για να αιτιολογηθεί η ύπαρξη ποσών ως δήθεν επιχειρηματικά έσοδα (συνολικά, εντοπίστηκαν 393 τιμολόγια, συνολικής αξίας άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ),

χρησιμοποιούνταν στοιχηματικοί λογαριασμοί και εφαρμογές χρηματοτεχνολογίας, για καταθέσεις και εσωτερικές μεταφορές, που δυσχέραιναν την ιχνηλάτηση,

τα «καθαρισμένα» χρήματα χρησιμοποιούνταν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (π.χ. Ι.Χ., δίκυκλα, αγροτικά μηχανήματα, ρολόγια, κοσμήματα),

χρησιμοποιούνταν κάρτες κρυπτονομισμάτων για περαιτέρω απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων, ενώ

καταγράφηκαν εικονικές μεταβιβάσεις, αλλαγές διευθύνσεων ή ακόμα και λύσεις γάμου, για την αποφυγή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.

Μπαράζ κατασχέσεων – Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, σε δύο ΚΥΔ σε λογιστικό γραφείο, κατάστημα και σε τρεις επιχειρήσεις, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: 14 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα και θεριζοαλωνιστική μηχανή, ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δύο κάρτες κρυπτονομισμάτων, κοσμήματα και ρολόγια, 11 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, σφραγίδες επιχειρήσεων, πλήθος ενωτίων αιγοπροβάτων και βοοειδών, πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων και

το χρηματικό ποσό των 34.720 ευρώ. Επίσης, σε οικία ενός εκ των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν 22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και σχηματίσθηκε αυτοτελής δικογραφία.

Παράλληλα, η Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προέβη σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών 29 εμπλεκομένων ατόμων, συνολικού περιεχομένου 120.000 ευρώ, τραπεζικής θυρίδας, καθώς και στοιχηματικών λογαριασμών για τους οποίους θα ακολουθήσει εμπεριστατωμένη έρευνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για –κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, πρόληψη και καταστολή εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για την υπεύθυνη δήλωση θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου Ευρωπαίου Εντεταλμένου Εισαγγελέα.

