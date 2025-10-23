Εθνικό πληροφοριακό σύστημα για τις κάμερες στους δρόμους

Τη δημιουργία ενιαίου εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την επιτάχυνση της διαδικασίας εντοπισμού των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) μέσω των καμερών που θα τοποθετηθούν στο οδικό δίκτυο προβλέπει νομοσχέδιο που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό τον τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και λοιπές διατάξεις» μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Η δημιουργία ενός Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης βεβαιωμένων παραβάσεων, κατόπιν ελέγχων, καθώς και των προστίμων και λοιπών διοικητικών κυρώσεων που προκύπτουν από τις Πράξεις Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) και επιβάλλονται ανά την επικράτεια. Η δημιουργία δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ., ν. 5209/2025, Α΄ 100) με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η σύσταση Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας, αρμόδιας για τη διαχείριση του δικτύου καμερών καταγραφής παραβάσεων του ΚΟΚ και για την οικονομική διαχείριση των προστίμων που επιβάλλονται. Η σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας στη διοικητική δομή της Οδικής Υπηρεσίας Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας. Η απλούστευση των διαδικασιών για τον πολίτη, όπως η ψηφιακή επίδοση της Π.Β.Π. μέσω της θυρίδας του πολίτη στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr», της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης του πολίτη κατά της Π.Β.Π., καθώς και της δυνατότητας τηλεδιάσκεψης με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα (ΕΗΣ) ψηφιακής καταγραφής και διαχείρισης βεβαιωμένων παραβάσεων του ΚΟΚ και προστίμων αναπτύσσεται και λειτουργείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οπτικοί αισθητήρες

Το ΕΗΣ διαλειτουργεί με οπτικούς αισθητήρες (κάμερες) ελέγχου και αποτροπής τροχαίων παραβάσεων, επεξεργάζεται και αναλύει τα δεδομένα καμερών, ενώ ψηφιοποιεί πλήρως τη διαδικασία ελέγχου, έκδοσης και διαχείρισης της Π.Β.Π. και της Πράξης Επιβολής Διοικητικής Ποινής. Τα δεδομένα των καμερών διαβιβάζονται ανωνυμοποιημένα στο ΕΗΣ και περιλαμβάνουν αρχεία εικόνας και βίντεο, καθώς και χρονικά και γεωγραφικά μεταδεδομένα των παραβάσεων που καταγράφονται.

Επίσης διαλειτουργεί με πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα, όπως το Μητρώο Οχημάτων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με το άρθρο 6 του σε διαβούλευση για 14 μέρες σχεδίου νόμου επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία σταθερών ή φορητών συστημάτων οπτικών αισθητήρων ελέγχου (καμερών), με αποχημοκλειστικό σκοπό την ηλεκτρονική καταγραφή παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε προεπιλεγμένα σημεία σε οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Για την καταγραφή παραβάσεων δύνανται να τοποθετούνται κάμερες με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, για την ανάλυση των εικόνων και την ανίχνευση παραβάσεων, χωρίς την ανάγκη παρεμβάσεων από τον χειριστή, παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες οπτικής καταγραφής και ανάλυσης και διασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια εντοπισμού. Σε κάθε περίπτωση το υλικό που καταγράφεται από τις κάμερες υποβάλλεται σε χειριστή για τον τελικό έλεγχο εγκυρότητας πριν από τη βεβαίωση ή μη της παράβασης.

Η καταγραφή παράβασης με το εν λόγω σύστημα θεωρείται ως «επ’ αυτοφώρω».

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις εξής κατηγορίες παραβάσεων:

α) Yπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας του άρθρου 24 του Κ.Ο.Κ.,

β) παραβίαση ερυθρού σηματοδότη του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ.,

γ) παράνομη στάση και στάθμευση οχήματος του άρθρου 38 του Κ.Ο.Κ.,

δ) χρήση κινητού εν κινήσει της παρ. 2 του άρθρου 17 και της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 44 του Κ.Ο.Κ.,

ε) μη χρήση ζώνης και μη χρήση προστατευτικού κράνους των παρ. 5 και 6 του άρθρου 16 του Κ.Ο.Κ.,

στ) παράνομη κυκλοφορία σε λεωφορειόδρομο των άρθρων 8 και 55 του Κ.Ο.Κ.,

ζ) κίνηση σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του άρθρου 33 του Κ.Ο.Κ.,

η) παραποίηση ή απόκρυψη πινακίδας κυκλοφορίας κατά το άρθρο 94 του Κ.Ο.Κ.

Ο πολίτης έχει το δικαίωμα ένστασης επί της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της Π.Β.Π. στη θυρίδα πολίτη του Gov.gr.

