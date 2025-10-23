Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος ενός μηνός

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα βρέφος μόλις ενός μηνός στη Λάρισα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη, στις 6 π.μ. από τη γιαγιά του, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος έφυγε από τη ζωή.

Από παθολογικά αίτια ο θάνατος, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση

Κατά το larissanet.gr, το βρέφος, βάσει της πρώτης εικόνας, κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν -όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.