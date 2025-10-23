Logo Image

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος ενός μηνός

Κοινωνία

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος ενός μηνός

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το βρέφος μεταφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη, στις 6 π.μ. από τη γιαγιά του, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα βρέφος μόλις ενός μηνός στη Λάρισα, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το βρέφος μεταφέρθηκε σήμερα, Πέμπτη, στις 6 π.μ. από τη γιαγιά του, χωρίς τις αισθήσεις του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.

Άμεσα κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ωστόσο, εκεί διαπιστώθηκε ότι το βρέφος έφυγε από τη ζωή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ρωσία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο στα Ουράλια – Εννιά νεκροί και πέντε τραυματίες

Ρωσία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο στα Ουράλια – Εννιά νεκροί και πέντε τραυματίες

Από παθολογικά αίτια ο θάνατος, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση

Κατά το larissanet.gr, το βρέφος, βάσει της πρώτης εικόνας, κατέληξε από παθολογικά αίτια.

Για το συμβάν -όπως γίνεται σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση- ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ την προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube