Ρωσία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο στα Ουράλια – Εννιά νεκροί και πέντε τραυματίες

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην διάρκεια εκρήξεων που σημειώθηκαν σε βιομηχανική εγκατάσταση κοντά στην πόλη Τσιλιάμπινσκ, στα Ουράλια της Ρωσίας. Τραυματίστηκαν επίσης σοβαρά άλλοι πέντε.

«Μέχρι στιγμής, εννέα άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί. Άλλοι πέντε άλλοι τραυματίστηκαν. Διευκρινίζουμε τις πληροφορίες σχετικά με τους αγνοούμενους», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Τσιλιάμπινσκ Αλεξέι Τέξλερ.

Προηγούμενες αναφορές ανέφεραν, επικαλούμενες προκαταρκτικά στοιχεία, ότι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι άλλοι τραυματίστηκαν στο περιστατικό της Τετάρτης.

Πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν

Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Καπέισκ, σε μικρή απόσταση ανατολικά της πρωτεύουσας της περιφέρειας. Ωστόσο, ο Τέξλερ δεν κατονόμασε το εργοστάσιο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεύτερη έκρηξη σημειώθηκε καθώς εργάζονταν επιτόπου συνεργεία των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων για να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά.

Κατά τον περιφερειάρχη, δεν υπάρχουν ως τώρα ενδείξεις ότι το πολύνεκρο δυστύχημα οφείλεται σε επιδρομή ουκρανικών drones.

Μία μέρα νωρίτερα πάντως οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους Storm Shadow εναντίον της Ρωσίας στις 21 Οκτωβρίου, πλήττωντας χημικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ.