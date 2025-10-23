Logo Image

Προειδοποίηση Μαδούρο: Έχουμε 5.000 φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους

REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Η επισήμανση έρχεται εν μέσω φονικών πληγμάτων των ΗΠΑ σε ταχύπλοα στον Ειρηνικό

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο δηλώνει ότι η χώρα διαθέτει χιλιάδες ρωσικής κατασκευής φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους, καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τις ΗΠΑ.

Η δήλωση επανατοποθετεί την περιοχή σε ένα πλαίσιο στρατιωτικής και διπλωματικής αναμέτρησης, με άμεσο κίνδυνο περιφερειακής αποσταθεροποίησης.

Η δήλωση Μαδούρο

Ο Μαδούρο ανέφερε χθες ότι «κάθε στρατός στον κόσμο ξέρει την ισχύ των Igla-S» και επιβεβαίωσε την ύπαρξη «τουλάχιστον 5.000» τέτοιων φορητών αντιαεροπορικών πυραύλων στη χώρα του.

Η αναφορά, πέρα από την τεχνική διάσταση, έχει σαφή συμβολικό χαρακτήρα: λειτουργεί ως προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον και ως σήμα εσωτερικής ενίσχυσης του καθεστώτος απέναντι σε πιθανές απειλές ή επιχειρήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
WSJ: Ο Τραμπ δίνει το «πράσινο φως» στο Κίεβο για πλήγματα εντός Ρωσίας

Η αναφορά συμπίπτει με περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα εναντίον ταχυπλόων στον ανατολικό Ειρηνικό, επιχειρήσεις που η Ουάσιγκτον αποδίδει σε μεταφορές ναρκωτικών — και τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ έχει συνδέσει με ευρύτερες δηλώσεις περί ενδεχόμενης επέκτασης κυβερνητικών μέτρων, ακόμα και σε χερσαίους στόχους.

Τι είναι τα Igla-S (MANPADS) που επικαλείται ο Μαδούρο

Τα Igla-S αποτελούν φορητά αντιαεροπορικά συστήματα (MANPADS) ρωσικής/σοβιετικής σχεδίασης, που σήμερα κατασκευάζονται από τη ρωσική KBM.

Χαρακτηριστικά τους είναι η φορητότητα, η σχετική ευκολία χρήσης από μικρές ομάδες και η ικανότητα στόχευσης ελαφρών αεροσκαφών ή ελικοπτέρων σε χαμηλά ύψη.

Το επιχειρησιακό βεληνεκές των συστημάτων που ανέφερε ο Μαδούρο υπολογίζεται σε ύψος έως και περίπου 6 χιλιόμετρα, με στόχο την απειλή αεροπορικών μέσων σε χαμηλές πτήσεις.

Η διακίνηση ή η κατοχή μεγάλου αριθμού MANPADS σε μια περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων, παραβιάσεων εναέριου χώρου και δυσχεράνει τις επιχειρήσεις πολιτικής και στρατιωτικής αεροπλοΐας.

