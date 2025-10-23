Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 23 Οκτωβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, πρώτου Επισκόπου Ιεροσολύμων.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρεσβύτερος και ο Άγιος Ιάκωβος ο Διάκονος, οι Μάρτυρες

Η Οσία Πελαγία η Μονάζουσα

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, συγγενής του Κυρίου και γιος του Ιωσήφ, υπήρξε ο πρώτος Επίσκοπος των Ιεροσολύμων και από τους πλέον σεβαστούς άνδρες της πρώτης Εκκλησίας. Ονομάστηκε «Δίκαιος» για την καθαρότητα του βίου και τη δικαιοσύνη του.

Θεωρείται ο συγγραφέας της Καθολικής Επιστολής του Ιακώβου, ενώ σε αυτόν αποδίδεται και η πρώτη Θεία Λειτουργία, που φέρει το όνομά του και τελείται σε ορισμένους ναούς μία φορά τον χρόνο, προς τιμήν του. Μαρτύρησε λιθοβολημένος από τους Ιουδαίους για την πίστη του στον Χριστό.

Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έζησε τον 9ο αιώνα και υπήρξε μορφή ασκητική και αποφασιστική υπέρμαχος της Ορθοδοξίας, ενώ οι Άγιοι Ιωάννης και Ιάκωβος μαρτύρησαν για το όνομα του Χριστού.

Η Οσία Πελαγία έζησε στην Αντιόχεια και αφού μετανόησε για την αμαρτωλή της ζωή, αποσύρθηκε στην έρημο, όπου έκλαψε, προσευχήθηκε και αναγεννήθηκε πνευματικά, αναδεικνυόμενη σε σύμβολο μετάνοιας και σωτηρίας.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: