ΑΑΔΕ: Ανάμεσα στις μπανάνες, κοκαΐνη αξίας ενός εκατ. ευρώ

Κοινωνία

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες, από στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Μία ακόμη σημαντική επιτυχία σημείωσαν τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με τον εντοπισμό και την κατάσχεση άνω των 39 κιλών κοκαΐνης επιμελώς κρυμμένων σε εμπορευματοκιβώτιο με μπανάνες, στο λιμάνι του Πειραιά.

Το εμπορευματοκιβώτιο, που προερχόταν από τον Ισημερινό και περιείχε 1.080 χαρτοκιβώτια μπανάνες, έκρυβε στον εξωτερικό ψυκτικό του μηχανισμό 34 αυτοσχέδιες συσκευασίες με την κατασχεθείσα ποσότητα κοκαΐνης.

Η αξία της συγκεκριμένης ποσότητας εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, ποσό που θα αποτελούσε το παράνομο κέρδος από τη διάθεσή της στην αγορά.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και αξιοποίηση πληροφοριών ανάλυσης και εκτίμησης κινδύνου (risk analysis – risk assessment) από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, που πρόσφατα ενσωματώθηκε στην ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Πειραιά και αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

