Μητροκτονία στα Τρίκαλα: «Καμία παραδοχή» – Τι υποστηρίζουν τώρα οι δικηγόροι του 18χρονου

Εν αναμονή της απολογίας του 18χρονου, που φέρεται να ομολόγησε πως δολοφόνησε την μητέρα του, πνίγοντάς την με μία πετσέτα, οι δικηγόροι του, με γραπτή τους δήλωση στο trikalavoice σημειώνουν ότι «δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε».

Αναλυτικά η δήλωση των δικηγόρων έχει ως εξής:

«Αποτελεί κυρίαρχη υποχρέωση της νομικής υπερασπίσεως ενός οιονεί ανηλίκου που βρίσκεται στο μέσο μιας πραγματικής οικογενειακής τραγωδίας, με δύο θύματα, να προστατεύσει την εύθραυστη “ιδιαιτερότητα” της προσωπικής ζωής, έως ότου η επιστήμη και οι συνθήκες της τραγωδίας αναδειχθούν στις αληθινές τους διαστάσεις. Την υποχρέωση αυτή, αυτονοήτως υπέχει και οφείλει, και κάθε υπεύθυνο μέσο πληροφόρησης και επικοινωνίας. Τονίζεται μάλιστα, ιδιαίτερα, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως κατάθεση ή τοποθέτηση του κατηγορουμένου, με οποιονδήποτε τρόπο και οπουδήποτε, ούτε βέβαια περί δήθεν παραδοχών του, όπως αυθαίρετα και εντελώς ανακριβώς, διακινείται από μέρος μέσων ενημέρωσης.

Οι δικηγόροι, Νικόλαος Κ. Μίστρας, Νικόλαος Αθ. Αλεξίου».

Ο 18χρονος, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (24/10) το μεσημέρι, ενώ, του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.