Τραγωδία στο Γκάζι: Νεκρή 16χρονη – Έρευνα του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων

Τις συνθήκες θανάτου 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι, τα ξημερώματα της Κυριακής, διερευνά η υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρωί της Κυριακής ο πατέρας της 16χρονης μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, όπου παρέδωσε την αναγγελία θανάτου της ανήλικης, την οποία είχε παραλάβει από το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Κατά την ίδια πηγή, ο πατέρας της 16χρονης ανέφερε στις αρχές ότι η ανήλικη βρισκόταν σε μπαρ στο Γκάζι και στις 2 π.μ., βγαίνοντας από το μαγαζί, αισθάνθηκε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της.

Στο σημείο εκλήθη ασθενοφόρο, με το οποίο η 16χρονη διακομίστηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ έχει διαταχθεί να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, καθώς και τοξικολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 16χρονη είχε καταναλώσει κάποια ουσία που οδήγησε στον αιφνίδιο θάνατό της.