Τρίκαλα: Προθεσμία έλαβε ο 18χρονος μητροκτόνος – Τι φέρεται να είπε

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο 18χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε την 54χρονη μητέρα του, χθες Τρίτη, σε συνοικία των Τρικάλων.

Ο 18χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Λάρισας, όπου βρίσκονταν συγγενείς και φίλοι του, προκειμένου να του συμπαρασταθούν.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 18χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο.

Τι φέρεται να είπε

Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήθελε από καιρό να προχωρήσει σε αυτή την πράξη.

Κατά τη δημόσια τηλεόραση, ο νεαρός έμενε με τον πατέρα του, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει πριν από δύο χρόνια.

Κατά πληροφορίες της ΕΡΤ, μητέρα και γιος είχαν συχνά διενέξεις, ωστόσο χθες οι γείτονες δεν άκουσαν φωνές πριν το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πάντα πληροφορίες, ο 18χρονος φέρεται να ανέφερε ότι τον ενοχλούσε ο τρόπος ζωής της μητέρας του και ο τρόπος που του φέρονταν.