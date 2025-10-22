Logo Image

Κρήτη: Μετά τον πατέρα και ο γιός – Σύλληψη για αιματηρό επεισόδιο στα Καπαριανά

Κοινωνία

Κρήτη: Μετά τον πατέρα και ο γιός – Σύλληψη για αιματηρό επεισόδιο στα Καπαριανά

ΕΛΑΣ

Στη σύλληψη ενός 21χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Η σύλληψή του, ακολούθησε της σύλληψης του 55χρονου πατέρα του, προχθές Δευτέρα 20/10, που επίσης αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες.

Οι δυο τους ενεπλάκησαν σε αιματηρό επεισόδιο στα Καπαριανά του Δήμου Φαιστού τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου τραυματίστηκαν με μαχαίρι και κατσούνες (κρητικά μπαστούνια) δύο αδέλφια ηλικίας 32 και 29 ετών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube