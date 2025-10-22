ΟΠΕΚΕΠΕ: Με Jaguar και 2 εκατ. ευρώ στο πόθεν έσχες εντοπίστηκε Κρητικός παραγωγός

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για την περίοδο 2021 – 2023, εντόπισε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στο πόθεν έσχες ελεγχόμενου και από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χρήματα που δεν δικαιολογούνται από τις δραστηριότητές του, ενώ η ανεξάρτητη αρχή εντόπισε και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ των οποίων και μία Jaguar. Πρόκειται για ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της υπόθεσης οι δε διάλογοί του (με τη χρήση προσωνυμίου) έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα.

Ο επικεφαλής της αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει διαβιβάσει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί ποθεν έσχες, την ώρα που η έρευνα για το ίδιο πρόσωπο συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν τυχόν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, ο παραγωγός από την Κρήτη, δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες πήρε επιδοτήσεις.

Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Όμως, δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε, αλλά ούτε και το διεκδίκησε κάποιος.

Επιπλεον, θα διαβιβάσει τον φάκελο στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουν τα αρμόδια κλιμάκια στον καταλογισμό των προστίμων.

37 συλλήψεις σε ευρεία επιχείρηση

Σημειωτέον ότι από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και άτομα που φέρεται να έδιναν βεβαιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Εισέπρατταν παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο «εγκέφαλος» και οι «ρόλοι»

Ένας από τους βασικούς εμπλεκόμενους είναι ένας 36χρονος υπάλληλος σε ΚΥΔ στην Κρήτη, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας λογιστής.

Ως εγκέφαλος του κυκλώματος εμφανίζεται ένας 38χρονος από τα Γιαννιτά που δήλωνε αγροτεμάχια και φέρεται πως ήταν αυτός που εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί.

Πώς δρούσαν

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιες εκτάσεις δεν έχουν δηλωθεί και τις δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του, παίρνοντας στη συνέχεια την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και προχωρούσαν σε ψεύτικα συμφωνητικά με τρίτα πρόσωπα που έπαιρναν την επιδότηση.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση το υπό διερεύνηση διάστημα αφορά το διάστημα 2018 – 2022 και οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Διαβάστε ακόμη:

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Π. Σατολιάς: Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του Οργανισμού, ψευτοαγρότες και απατεώνες

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες εντάσεις με φόντο το αίτημα Ν.Δ. για τεχνικούς ελέγχους από την ΑΑΔΕ