Ζάκυνθος: Πλημμύρισαν δρόμοι από την κακοκαιρία

Προβλήματα προκλήθηκαν από την κακοκαιρία που έπληξε τις τελευταίες ώρες τη Ζάκυνθο.

Τα κυριότερα ζητήματα εντοπίζονται σε δρόμους του νησιού.

Πλημμύρισαν δρόμοι

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λόγω συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών, έχουν καταγραφεί προβλήματα στους δρόμους που συνδέουν τα χωριά Άγιο Κήρυκα με Καλλιπάδο, καθώς και το Σαρακινάδο με τον Άγιο Κήρυκα.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν επίσης στο χωριό του Ρομυρίου, ενώ στη Λιθακιά έχουν προκληθεί μικρές κατολισθήσεις βράχων.

Παράλληλα, στον Άγιο Λέοντα, μεγάλο δέντρο έπεσε αποκλείοντας πλήρως την κυκλοφορία, με συνεργεία να επιχειρούν για την απομάκρυνσή του.

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την κυκλοφορία στους πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ