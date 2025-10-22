Logo Image

Λαμία: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια

Κοινωνία

Λαμία: Συγκέντρωση αγροτών με τρακτέρ έξω από τα δικαστήρια

Φωτ. αρχείου: (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)

«Δεν ποινικοποιείται ο αγώνας για την επιβίωση», ανέφεραν οι αγρότες

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αγροτικά μηχανήματα και τρακτέρ πραγματοποίησαν έξω από τα δικαστήρια της Λαμίας αγρότες από τη δυτική Φθιώτιδα, εκφράζοντας τη συμπαράσταση στους επτά συναδέλφους τους που έχουν παραπεμφθεί να δικαστούν για τη συμμετοχή τους σε προηγούμενες αγροτικές κινητοποιήσεις.

Από νωρίς το πρωί δεκάδες αγρότες έφτασαν στο κέντρο της Λαμίας, παρατάσσοντας τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο. Με συνθήματα και πανό, ζητούσαν την αθώωση των συναδέλφων τους, ενώ ταυτόχρονα επανέφεραν στο προσκήνιο τα πάγια αιτήματά τους για μείωση του κόστους παραγωγής, δίκαιες τιμές στα προϊόντα και ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων.

«Δεν ποινικοποιείται ο αγώνας για την επιβίωση»

«Δεν ποινικοποιείται ο αγώνας για την επιβίωση», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι αγρότες, τονίζοντας ότι «δεν θα ανεχτούν να σέρνονται στα δικαστήρια άνθρωποι που πάλεψαν για το ψωμί τους και τη ζωή στην ύπαιθρο».

Παράλληλα, σωματεία εργαζομένων και κοινωνικοί φορείς της περιοχής εξέφρασαν τη στήριξή τους στους αγρότες, επισημαίνοντας την ανάγκη κοινής δράσης όλων των λαϊκών στρωμάτων απέναντι στις πολιτικές που συρρικνώνουν το εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή του Πειραιά

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή του Πειραιά

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, προειδοποιώντας ότι πολύ σύντομα θα ξαναβγούν στους δρόμους, εάν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την πολιτεία στα αιτήματά τους.

Λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι, αποχώρησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα από το κέντρο της Λαμίας, ωστόσο παρέμειναν οι αγρότες έξω από τα δικαστήρια για να στηρίξουν τους κατηγορούμενους συναδέλφους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube