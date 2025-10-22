Αφαίρεση διπλώματος για 13 μήνες σε υπότροπο οδηγό φορτηγού

Ένας 55χρονος που κατελήφθη να οδηγεί επικαθήμενο φορτηγό επί της Αττικής Οδού ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης συνελήφθη πρωινές ώρες της Τρίτης.

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, το δίπλωμα τού είχε αφαιρεθεί στις 23 Σεπτεμβρίου για 30 ημέρες από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι 5 από τα 12 ελαστικά του ήταν φθαρμένα.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.