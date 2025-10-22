Logo Image

Αφαίρεση διπλώματος για 13 μήνες σε υπότροπο οδηγό φορτηγού

Κοινωνία

Αφαίρεση διπλώματος για 13 μήνες σε υπότροπο οδηγό φορτηγού

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛ.ΑΣ.

Και νέο διοικητικό πρόστιμο 2.350 ευρώ

Ένας 55χρονος που κατελήφθη να οδηγεί επικαθήμενο φορτηγό επί της Αττικής Οδού ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης συνελήφθη πρωινές ώρες της Τρίτης.

Όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, το δίπλωμα τού είχε αφαιρεθεί στις 23 Σεπτεμβρίου για 30 ημέρες από αστυνομικούς του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι 5 από τα 12 ελαστικά του ήταν φθαρμένα.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube