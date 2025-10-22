Logo Image

Περιστέρι: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 24χρονος που μαχαίρωσε τον 37χρονο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Στον ανακριτή παραπέμφθηκε για να απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε έναν 37χρονο άνδρα έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό

Ο 24χρονος, ο οποίος παραδόθηκε χθες στις Αρχές, φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο 37χρονος Βούλγαρος υπήκοος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν.

Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε από το νυχτερινό κέντρο, ακολούθησε διαπληκτισμός και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο 37χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

