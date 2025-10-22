Logo Image

Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από το κοινοβούλιο

Κοινωνία

Σερβία: Πυροβολισμοί έξω από το κοινοβούλιο

Φωτ. αρχείου REUTERS/Zorana Jevtic

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης εξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας- Οι αρχές προχώρησαν σε μία σύλληψη

Πυροβολισμοί ακούστηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από την Βουλή της Σερβίας, στο Βελιγράδι.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στη χώρα, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν από μία σκηνή από την κατασκήνωση των υποστηρικτών του προέδρου της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, που βρίσκεται στη λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο εδώ και οκτώ μήνες.

Κατά τον ανταποκριτή της δημόσιας τηλεόρασης, μετά τον πυροβολισμό ένα άτομο βγήκε από την σκηνή κουτσαίνοντας.

Κατά την διάρκεια των πυροβολισμών ξέσπασε επίσης πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

Οι αρχές συνέλαβαν ένα άτομο επί τόπου, ανέφερε ρεπορτάζ του τοπικού μέσου NOVA.

