Μαρούσι: Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών τη νύχτα

Κοινωνία

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Κατά την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υλικό, γκαζάκια και φυτίλια

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα παιχνιδιών επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου, στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περίπου στις 00:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην είσοδο του καταστήματος, η οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Εντοπίστηκαν γκαζάκια

Κατά την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υλικό, γκαζάκια και φυτίλια.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

