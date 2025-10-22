Μαρούσι: Επίθεση με γκαζάκια σε κατάστημα παιχνιδιών τη νύχτα

Επίθεση με γκαζάκια σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε κατάστημα παιχνιδιών επί της οδού Ανδρ. Παπανδρέου, στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περίπου στις 00:30 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην είσοδο του καταστήματος, η οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.

Εντοπίστηκαν γκαζάκια

Κατά την έρευνα στο σημείο εντοπίστηκαν υπολείμματα από πλαστικό μπουκάλι που περιείχε εύφλεκτο υλικό, γκαζάκια και φυτίλια.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ