ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις – 37 συλλήψεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η δικογραφία αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και άτομα που φέρεται να έδιναν βεβαιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ

Οι εμπλεκόμενοι φέρεται να έχουν πάρει παράνομες επιδοτήσεις που αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο «εγκέφαλος» και οι «ρόλοι»

Ένας από τους βασικούς εμπλεκόμενους είναι ένας 36χρονος υπάλληλος σε ΚΥΔ στην Κρήτη, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας λογιστής.

Ως εγκέφαλος του κυκλώματος εμφανίζεται ένας 38χρονος από τα Γιαννιτά που δήλωνε αγροτεμάχια και φέρεται πως ήταν αυτός που εντόπιζε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί.

Πώς δρούσαν

Συγκεκριμένα, οι εμπλεκόμενοι έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιες εκτάσεις δεν έχουν δηλωθεί και τις δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του, παίρνοντας στη συνέχεια την επιδότηση ή δήλωναν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και προχωρούσαν σε ψεύτικα συμφωνητικά με τρίτα πρόσωπα που έπαιρναν την επιδότηση.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόρααση το υπό διερεύνηση διάστημα αφορά το διάστημα 2018 – 2022 και οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.