Σταλινικές διώξεις, οι αποσιωπημένες σελίδες της ελληνικής Ιστορίας

Το ημερολόγιο έγραφε 13 Ιουνίου 1949 όταν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού της Αμπχαζίας, της Αντζαρίας και της περιφέρειας Κρασνοντάρ (Κουμπάν) στην παρευξείνια περιοχή του Καυκάσου κυριολεκτικά φορτώθηκε σε βαγόνια που προορίζονταν για ζώα. Προορισμός οι αχανείς εκτάσεις του νότιου Καζακστάν.

Σε αυτές τις δύο προτάσεις είναι συμπυκνωμένο το τελευταίο κεφάλαιο αυτού που στην ιστοριογραφία περιγράφεται ως «Σταλινικές διώξεις» – το 1949 ήταν η πιο μαζική έξοδος.

Όλα ξεκίνησαν στις 11 Δεκεμβρίου 1937, όταν ο λαϊκός κομισάριος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΣΣΔ Νικολάι Γιεζόφ υπέγραψε το υπ’ αριθμ. 50.215 διάταγμα που αφορούσε τους Έλληνες της χώρας.

