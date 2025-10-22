Θεσσαλονίκη: Δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε βάρος 52χρονου

Για κατάχρηση ανηλίκων κατηγορείται 52χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τον περασμένο Μάιο, μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με ανήλικο μηνύματα, συνομιλίες και βιντεοκλήσεις, όπου τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε έρευνα στην κατοικία του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Η σχετική δικογραφία, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της τοπικής Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.