Logo Image

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε βάρος 52χρονου

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία για κατάχρηση ανηλίκου σε βάρος 52χρονου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες και προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του

Για κατάχρηση ανηλίκων κατηγορείται 52χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από τον περασμένο Μάιο, μέσω εφαρμογής συνομιλιών, αντάλλασσε με ανήλικο μηνύματα, συνομιλίες και βιντεοκλήσεις, όπου τον προέτρεπε να του αποστείλει απρεπείς φωτογραφίες.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ανήλικος, συναντήθηκαν σε απροσδιόριστο χρόνο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου ο δράστης προέβη σε χειρονομίες γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος του.

Σε έρευνα στην κατοικία του 52χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο εστάλη για εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη.

Η σχετική δικογραφία, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της τοπικής Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων, θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube