Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου λόγω Αγ. Δημητρίου και 28ης

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά από αύριο, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, λόγω των εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης, Αγίου Δημητρίου, και της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχουν ως εξής:

α. ΠΕΜΠΤΗ (23-10-2025):

Κατά τις ώρες 07.30΄- 16.00΄, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

– Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

– Των κινουμένων από Ν.Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

β. ΣΑΒΒΑΤΟ (25-10-2025):

Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» Βαθυρρύακος, στα πλαίσια του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

* Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Προξένων μέχρι την οδό Πλάτωνος.

* Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ.Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.

* Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ. Σοφίας.

* Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας «ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ» Βαθυρρύακος, στο πλαίσιο του εορτασμού του Πολιούχου Θεσ/νίκης Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους, από τους οποίους θα διέλθει η πομπή:

* Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Πλάτωνος.

* Ελ.Βενιζέλου, στο τμήμα της από την οδό Αγ. Δημητρίου μέχρι την οδό Εγνατία.

* Εγνατία, στο τμήμα της από την οδό Ελ.Βενιζέλου μέχρι την οδό Αγ.Σοφίας.

* Αγ.Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Αγ.Δημητρίου.

γ. ΚΥΡΙΑΚΗ (26-10-2025):

Από ώρα 05.00΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους,

* Αγ.Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Σουρή μέχρι την οδό Πελοποννήσου.

* Κασσάνδρου, στο τμήμα της από την οδό Αγίου Νικολάου μέχρι την οδό Μακεδονικής Αμύνης.

* Μακεδονικής Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Κασσάνδρου μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου.

* Σελεύκου, σε όλο το μήκος της.

* Αριστοτέλους, στο τμήμα της από οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι την οδό Ολύμπου.

Από ώρα 10.30΄ μέχρι ώρα 13.30΄, κατά τη διάρκεια της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην οδό Αγ. Δημητρίου, στο τμήμα της από την οδό Λαγκαδά μέχρι την οδό Αγίου Νικολάου.

δ. ΔΕΥΤΕΡΑ (27-10-2025):

Από ώρα 10.30΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων της μαθητικής παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

* Τσιμισκή, στο τμήμα της από την πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. μέχρι την οδό Ι.Δραγούμη.

* Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

* Σε όλες τις κάθετες οδούς των συγκεκριμένων τμημάτων των ως άνω οδών.

ε. ΤΡΙΤΗ (28-10-2025):

Από ώρα 03.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, η έναρξη της οποίας θα πραγματοποιηθεί την 11.00΄ ώρα της ίδιας ημέρας θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση, όπου αυτή επιτρέπεται, όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

* Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

* Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

* 30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

* Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

* Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι τη Λ.Στρατού.

* Στρ. Ναπολ. Ζέρβα, καθ’ όλο το μήκος της.

* Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

* Γκύζη, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 05.00΄ και μέχρι πέρατος της παρέλασης, λόγω της παράταξης των μηχανοκίνητων τμημάτων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

* Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

* Γ.Παπανδρέου, στο τμήμα της από Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Μητρ.Κυδωνιών.

* 30ης Οκτωβρίου, καθ’ όλο το μήκος της.

Από ώρα 07.00΄ σταδιακά και μέχρι πέρατος της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

* Μ.Μπότσαρη – Καραϊσκάκη – Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

* Στρατηγού Κακαβού.

* Παύλου Μελά, στο τμήμα της από την πλατεία Λ.Πύργου μέχρι την οδό Τσιμισκή.

* Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

* Εθν. Αμύνης, στο τμήμα της από την οδό Τσιμισκή μέχρι τη Λ.Νίκης.

στ. Πλέον των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από ώρα 14:00΄ της 27-10-2025 και μέχρι πέρατος της παρέλασης της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

* Στο παρκινγκ, που βρίσκεται όπισθεν της εξέδρας των επισήμων της παρέλασης επί της οδού Αθαν.Σουλιώτη.

* Μ.Μπότσαρη – 25ης Μαρτίου, Π.Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή, 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματά τους από τη Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

* Στρατηγού Κακαβού.

* Αθαν.Σουλιώτη, στο τμήμα της από τη Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Στρ.Κακαβού.

* Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από την οδό Δελφών μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

* Καραϊσκάκη, στο τμήμα της οδού από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

ζ. Επίσης, από ώρα 14:00΄ της 25-10-2025 έως ώρα 15:00΄ της 28-10-2025, θα απαγορευτεί η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, όπου αυτή επιτρέπεται, στην οδό Αγίας Τριάδος, στο τμήμα της από την Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Βασ. Γεωργίου.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους.

Πρωινές ώρες της Τρίτης (28-10-2025), λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Δημοτικές Κοινότητες του νομού, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα.

Από την Τροχαία απευθύνεται παράκληση προς τους οδηγούς να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δύναμής της της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.