Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μιλούσε για τον θάνατο- «Είναι απαράδεκτο πράγμα, αλλά…»

Ένας από τους επιδραστικότερους τραγουδοποιούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Διονύσης Σαββόπουλος, πέθανε το βράδυ της Τρίτης. Επίσημη αιτία θανάτου του κορυφαίου καλλιτέχνη είναι η ανακοπή.

Ο «Νιόνιος» της ελληνικής μουσικής σκηνής είχε μιλήσει σε συνέντευξή του για τον θάνατο, χαρακτηρίζοντάς τον «απαράδεκτο πράγμα». «Εάν όμως αποδεχθείς ότι υπάρχει, τότε αρχίζει η αληθινή ζωή», έχει δηλώσει.

Σταμάτησαν οι χοροί για τον «Νιόνιο»

Μοναδική περίπτωση στη μουσική σκηνή της χώρας μας για τουλάχιστον επί τουλάχιστον μία πεντηκονταετία, ο Διονύσης Σαββόπουλος κατόρθωσε μία σημαντική τομή στην τέχνη της τραγουδοποιίας.

«Ο Έλληνας είναι και ανατολίτης αλλά και δυτικός ταυτόχρονα. Είναι παραδοσιακός σε μεγάλο βαθμό. Και μοντέρνος είναι. Αυτά είναι διαφορετικά πράγματα. Και κάποιος πρέπει να τα συνθέσει», έχει πει.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεµβρίου 1944. Οι ρίζες της οικογένειάς του ήταν από την Κωνσταντινούπολη και τη Φιλιππούπολη. Το 1963 πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τις σπουδές του στη Νομική και να κατέβει στην Αθήνα για να ακολουθήσει το όνειρό του, να αφοσιωθεί στη μουσική. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.