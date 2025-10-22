Σεισμός 4,5 Ρίχτερ τα ξημερώματα στα ανοιχτά της Ρόδου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:45 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στα ανοιχτά της Ρόδου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 35 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Ρόδου και είχε εστιακό βάθος 30, 7 χλμ.

Η αυτόματη λύση του σεισμού τον είχε καταγράψει ως μεγέθους 4,7 Ρίχτερ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: «Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε μία περιοχή με συχνή σεισμικότητα. Είναι ένας συνηθισμένος σεισμός για την περιοχή δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας, βεβαίως παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου», είπε.