Αγέλη από αγριογούρουνα εθεάθη στην Ανω Τούμπα (βίντεο)

Κοινωνία

Και δεν είναι η πρώτη φορά

Ένα κοπάδι αγριογούρουνων εθεάθη να περιφέρεται στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο και κατεγράφη από χρήστες στα social media, ενώ κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα άγρια ζώα εντοπίζονται στην περιοχή προς αναζήτηση τροφής.

Ο πληθυσμός των αγριόχοιρων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια.

Τα ζώα πλησιάζουν στις κατοικημένες περιοχές για τροφή, λόγω έλλειψης φυσικών πόρων και αδυναμίας (εύκολης) πρόσβασης σε καλλιέργειες ή χώρους απορριμμάτων .

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες σε περίπτωση που αντιληφθούν την εμφάνιση άγριων ζώων να αποφεύγουν να τα πλησιάσουν ή να τα ταΐζουν και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές ή τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που διαθέτουν τεχνογνωσία και εξοπλισμό για να τα απομακρύνουν.

