Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 22 Οκτωβρίου

Η Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, τον Όσιο Αβέρκιο τον Ισαπόστολο και Θαυματουργό, τον Άγιο Ευλάλιο, καθώς και τους Αγίους Επτά Παίδες εν Εφέσω — Μαξιμιλιανό, Εξακουστωδιανό, Ιάμβλιχο, Μαρτινιανό, Διονύσιο, Αντωνίνο και Κωνσταντίνο.

Ο Άγιος Ευλάλιος, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρξε επίσκοπος Έδεσσας της Συρίας και συνδέεται με την ιστορία του Ιερού Μανδηλίου, της πρώτης αχειροποίητης εικόνας του Χριστού. Όταν ο βασιλιάς της Έδεσσας, Αύγαρος, ασθένησε βαριά, ζήτησε τη βοήθεια του Ιησού. Ο Κύριος, αντί να ταξιδέψει ως εκεί, έστειλε ένα μανδήλι με αποτυπωμένη τη θεϊκή Του μορφή, το οποίο θεράπευσε αμέσως τον βασιλιά. Το ιερό αυτό κειμήλιο φυλασσόταν επί αιώνες στην Έδεσσα.

Όταν όμως ειδωλολάτρης ηγεμόνας απείλησε να το καταστρέψει, ο επίσκοπος Ευλάλιος το έσωσε, ταξιδεύοντας με θαυματουργό τρόπο στην Κύπρο, όπου ίδρυσε τη Μονή της Αχειροποιήτου στη Λάμπουσα. Εκεί αφιέρωσε το Μανδήλιο, το οποίο θεωρήθηκε πηγή θαυμάτων και ιερό σύμβολο της πίστης.

Άλλη κυπριακή παράδοση αναφέρει ότι ο Ευλάλιος ήταν ντόπιος επίσκοπος της Λάμπουσας, γνωστός για την αρετή, τη σοφία και τη θεοσεβή του ζωή. Μετά την κοίμησή του, οι πιστοί ανήγειραν ναό στη μνήμη του, ο οποίος ανακαινίστηκε τον 16ο αιώνα και διατηρήθηκε έως την τουρκική εισβολή.

Η μνήμη του Αγίου Ευλάλιου παραμένει σύμβολο πίστης, σωτηρίας και θαυματουργής δύναμης της Θείας Εικόνας.

Σε ποιους λέμε «Χρόνια Πολλά»