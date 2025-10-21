Logo Image

Εμμανουήλ Λαζαρίδης και Άγνωστος Στρατιώτης: Εξίσου γνωστός, αλλά άγνωστος – Κωνσταντινούπολη, Παρίσι, Αθήνα

Κοινωνία

(πηγή: YouTube / The Benaki Museum) via PONTOS NEWS

Ποιος είναι ο αρχιτέκτονας που κέρδισε τον πανελλήνιο διαγωνισμό και τελικά δημιούργησε ένα από τα ορόσημα της μνημειακής αρχιτεκτονικής στην Αθήνα

Είναι ίσως ένα από τα πιο εμβληματικά και ιστορικά σημεία του κέντρου της Αθήνας. Βρίσκεται σε εκατομμύρια φωτογραφίες τουριστών, και όχι μόνο. Ο φακός της επικαιρότητας στράφηκε ξανά σε αυτό λόγω ενός πατέρα που επέλεξε να ζητήσει από εκεί τη δικαίωση του παιδιού του που χάθηκε στα Τέμπη – τα ονόματα των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας είναι γραμμένα με κόκκινη μπογιά. Παραμένει στην επικαιρότητα λόγω της τροπολογίας που έφερε η κυβέρνηση και προβλέπει την απαγόρευση οτιδήποτε άλλου πλην της επίσκεψης.

Ο λόγος για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη – ή Αγνώστου Στρατιώτου, όπως είναι η ονομασία στην καθαρεύουσα. Αν και έχουν ειπωθεί πολλά, πόσοι γνωρίζουν ότι είναι έργο ενός Κωνσταντινουπολίτη αρχιτέκτονα;

Εμμανουήλ Λαζαρίδης το όνομά του, το οποίο θα έπρεπε να είναι ευρέως διαδεδομένο καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους στην Ελλάδα ενός συγκρατημένου «μοντέρνου» κλασικισμού, με επιστροφή σε πιο αρχαϊκές μορφές.

