Ελευσίνα: Ανήλικος απείλησε με πιστόλι μαθητή σε σχολείο – Οπλισμός στο σπίτι του

Με όπλο έφθασε 17χρονος στην αυλή σχολείου στην Ελευσίνα. Και ο ανήλικος, και οι γονείς του, 45 και 53 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, κατηγορούμενοι -κατά περίπτωση- για παράβαση του νόμων περί όπλων και περί φωτοβολίδων, απειλή, εξύβριση καθώς και για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο 17χρονος μαθητής, μαζί με άλλα 4 άτομα, προσέγγισαν άλλον μαθητή στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος της Ελευσίνας και τον εξύβρισαν. Στη συνέχεια ο 17χρονος πλησίασε τον μαθητή και του επέδειξε πιστόλι που κατείχε κάτω από το μπουφάν του, απειλώντας τον.

Αστυνομικοί που έλαβαν γνώση του περιστατικού διενήργησαν άμεσα προανάκριση, ταυτοποιώντας τον 17χρονο. Οργάνωσαν αστυνομική επιχείρηση στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής

αεροβόλο πιστόλι

σιδερογροθιά

στιλέτο

σουγιάς

2 μαχαίρια

85 κυνηγητικά φυσίγγια

κροτίδα

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

Οι 3 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.