Δ. Βανδή: Το περιπολικό «έγινε ταξί», όταν της έσκασε το λάστιχο – Τι απαντούν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Αντιδράσεις προκάλεσε η δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει την Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται στο ξενοδοχείο της, με περιπολικό όταν έμεινε από λάστιχo στην εθνική οδό, κατά τη διάρκεια μετάβασής της στη Χαλκιδική για προγραμματισμένη συναυλία

To περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο στην Καλλιθέα Χαλκιδικής και βίντεο από τη μεταφορά της προβλήθηκε σήμερα, το πρωί στην εκπομπή «Πρωινό», του Ant1.

Οι αντιδράσεις, είχαν εφαλτήριο την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, που λίγα λεπτά πριν ο σύντροφός της τη μαχαιρώσει θανάσιμα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων είχε ζητήσει να την συνοδεύεσει περιπολικό στο σπίτι της για να πάρει την απάντηση «Το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Τι αναφέρουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Πηγές της ΕΛΑΣ σημειώνουν πως η Δέσποινα Βανδή κινούνταν σε μία λεωφόρο που δεν έχει ΛΕΑ έχει μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας και κινούνταν προς την Καλλιθέα της Χαλκιδικής. Κάποια στιγμή ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. «Καθώς δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης διερχόμενο ένα περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται εκεί και για αποφυγή παράσυρσης αλλά και τροχαίου ατυχήματος έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της και την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί να αποχωρήσει, ενώ μεριμνήσαμε και για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο», αναφέρουν χαρακτηριστικά και τονίζουν:

«Καμία ΕΔΕ οι συνάδελφοι έπραξαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο».