Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο βόρεια της Κρήτης, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Τζερμιάδου Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 4.55 μ.μ., σήμερα Τρίτη, εκτιμάται στα 12,5 χιλιόμετρα.

