Αναστάτωση στο Αστυνομικό Μέγαρο Ρόδου – 37χρονος προκάλεσε ανάφλεξη με βενζίνη

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου στη Ρόδο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου Έλληνα μέσα στο Αστυνομικό Μέγαρο του νησιού, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, εισήλθε στο κτίριο έχοντας μαζί του πλαστική σακούλα που περιείχε δοχείο με βενζίνη. Κάποια στιγμή, κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, προκάλεσε ανάφλεξη στο περιεχόμενο της τσάντας, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς και την πρόκληση σοβαρότερων ζημιών, ενώ ο 37χρονος ακινητοποιήθηκε επιτόπου.

Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν το δοχείο με τη βενζίνη, καθώς και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι.

Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, η οποία εξετάζει τα αίτια και τις προθέσεις του συλληφθέντος.