Σαλαμίνα: Συνελήφθη 31χρονος για ναρκωτικά

Κοινωνία

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Φέρεται να χρησιμοποιούσε τον χώρο αποσκευών εγκαταλελειμμένου οχήματος ως κρυψώνα

Το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025, στη Σαλαμίνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής συνέλαβαν έναν 31χρονο Έλληνα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας, ύστερα από πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο συγκεκριμένος άνδρας διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, τις οποίες έκρυβε στον χώρο αποσκευών ενός εγκαταλελειμμένου οχήματος στη Σαλαμίνα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο όχημα 24 νάιλον συσκευασίες με συνολικά 133 γραμμάρια ηρωίνης, προσεκτικά κρυμμένες, καθώς και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο 31χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, ενώ η δικογραφία σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαλαμίνας.

