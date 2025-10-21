Μύδροι από τη Μαρία Καρυστιανού: «Ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ρύθμιση για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη»

Με μία οργισμένη ανάρτηση η Μαρία Καρυστιανού εξαπολύει «κεραυνούς» κατά της κυβέρνησης με φόντο τη συζήτηση της τροπολογίας για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη.

Η κ. Καρυστιανού κατηγορεί την κυβέρνηση ότι μετατρέπει ένα μνημείο μνήμης σε «Μνημείο Λήθης» και πως «αφού σκότωσε τα παιδιά μας και μπάζωσε τον θεσμό της δικαιοσύνης, τώρα φιμώνει, ό,τι μπορεί να υπενθυμίσει τις δολοφονίες της».

«Στο όνομα της καθαριότητας, που δεν υπάρχει πουθενά σε όσα απεχθή μας επιβάλλουν, μπαζώνεται και θάβεται η καθαρότητα των συνειδήσεων. Από σήμερα το μνημείο παραδίδεται στα περιστέρια και στα κινητά των τουριστών που αποθανατίζουν τσολιάδες που θα φυλάνε πλέον το μνημείο της αμνησίας» αναφέρει μεταξύ άλλων. Προσθέτει επίσης πως «έρχεται η αλλαγή φρουράς και τότε ο καθένας θα λάβει τη θέση που του αναλογεί στη μνήμη της ιστορίας».

Η Μαρία Καρυστιανού σημειώνει πως «ούτε η κατοχική κυβέρνηση δεν τόλμησε να ψηφίσει ειδική ρύθμιση για διαδηλώσεις στο Σύνταγμα και στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

«Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα»

«Σήμερα ο πρωθυπουργός υπερασπίζεται στη Βουλή την λουδοβίκεια αλαζονεία του να μην του υπενθυμίζει κανείς ότι οι άνθρωποι θυμούνται τι έχει πράξει» συνεχίζει και προειδοποιεί εκ νέου την κυβέρνηση να μην σβήσει τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών που είναι γραμμένα μπροστά από το μνημείο: «Αν σβήσει τα ονόματα, εμείς κάθε μέρα θα τα ξαναγράφουμε με ροδοπέταλα. Κι όταν απαγορεύσει την καλλιέργεια των ρόδων με ποινή φυλάκισης, θα μαζεύουμε από τα βουνά όποιο αγριολούλουδο υπάρχει και θα τα ξαναγράφουμε. Και όταν κάψει τα πάντα για να μη βρίσκονται ούτε κι αυτά, θα γράψουμε τα ονόματα των παιδιών μας με το αίμα μας, μέχρι να στερέψει κι αυτό» σημειώνει.

«Η αντιπολίτευση να σταθεί σύσσωμη επιτέλους δίπλα μας»

Καλεί τέλος την αντιπολίτευση «να σταθεί σύσσωμη επιτέλους δίπλα μας».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Σήμερα η κυβέρνηση ψηφίζει το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη από Μνημείο Μνήμης να μετατραπεί σε Μνημείο Λήθης.

Έτσι, όλοι όσοι αγωνίζονται και πεθαίνουν για την πατρίδα και τις αξίες θα παραμένουν άγνωστοι για πάντα.

