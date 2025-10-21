Τρίκαλα: 18χρονος σκότωσε τη μητέρα του

Νεαρός 18 ετών τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε ότι σκότωσε την 54χρονη μητέρα του σε συνοικία των Τρικάλων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Βάσει πληροφοριών του trikalaola.gr, ο 18χρονος φέρεται να προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο στη μητέρα του με μία πετσέτα.

Στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις

Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στις συνοικίες της Αγία Μονής και των Αμπελακίων Τρικάλων.

Κατά το ίδιο μέσο, ο 18χρονος δεν διέμενε με τη μητέρα του, ωστόσο είχαν συχνά διενέξεις.

Δυνάμεις της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ κλήθηκαν να σπεύσουν στο σημείο.

Ο 18χρονος τέθηκε υπό κράτηση από τις αστυνομικές αρχές.