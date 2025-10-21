Logo Image

Γαύδος: Διάσωση δεκάδων μεταναστών

Κοινωνία

Γαύδος: Διάσωση δεκάδων μεταναστών

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο της δύναμης Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία, τα οποία συνέδραμαν στις προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 42 μεταναστών, που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο της δύναμης Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία, τα οποία συνέδραμαν στις προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος.

Μεταφέρονται στη Γαύδο

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Εκεί, αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη από τις αρμόδιες Αρχές.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube