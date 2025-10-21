Γαύδος: Διάσωση δεκάδων μεταναστών

Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 42 μεταναστών, που επέβαιναν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην επιχείρηση συμμετείχε πλοίο της δύναμης Frontex, καθώς και δύο παραπλέοντα πλοία, τα οποία συνέδραμαν στις προσπάθειες του Λιμενικού Σώματος.

Μεταφέρονται στη Γαύδο

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.

Εκεί, αναμένεται να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη από τις αρμόδιες Αρχές.