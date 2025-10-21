ΝΕΟ Αθηνών-Κορίνθου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Τρίτης

Ολιγόωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας στην κατεύθυνση προς Κόρινθο προγραμματίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό (ΝΕΟ) Αθηνών-Κορίνθου, στο πλαίσιο εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του αυτοκινητόδρομου.

Θα ισχύσει από τις 21:00 της Τρίτης 21 Οκτωβρίου έως τις 07:00 της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου 2025, από τη χ.θ. 50,7 έως τη χ.θ. 52,1, συμπεριλαμβανομένης της σήραγγας «Αίθρα», με παράλληλη αμφιδρόμηση του κλάδου προς Αθήνα.

Στο διάστημα αυτό η κυκλοφορία προς Κόρινθο θα εξυπηρετείται από την αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύματος, η κυκλοφορία προς Αθήνα θα περιοριστεί στη δεξιά λωρίδα, ενώ η μεσαία λωρίδα θα μείνει αποκλεισμένη ως ζώνη ασφάλειας μεταξύ των δύο αντίθετων κατευθύνσεων, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχηματικό διάγραμμα.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλου παράγοντα, οι ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν αντίστοιχα την επόμενη μέρα.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.