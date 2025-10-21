Logo Image

Νέος Κ.Ο.Κ.: Μπαράζ τροχονομικών ελέγχων, συλλήψεις και πρόστιμα στην Αττική

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Βεβαιώθηκαν πάνω από 2.800 παραβάσεις σε 4 μέρες

Ειδική εξόρμηση οργανώθηκε από 17 έως 20 Οκτωβρίου σε οδικούς άξονες της Αττικής, από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας, για τον έλεγχο εφαρμογής του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με επίκεντρο την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο πλαίσιο αυτό βεβαιώθηκαν 2.861 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, πρόκληση θορύβων κ.α.

Βεβαιώθηκαν 170 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν 10 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 408 οχήματα, εκ των οποίων 113 μεταφέρθηκαν με γερανό.

Οι έλεγχοι για την εφαρμογή του Νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, τονίζει η Ελληνική Αστυνομία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

