Περιστέρι: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 37χρονου

Η δολοφονία αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές που είχε ο δράστης με το θύμα

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ο άνδρας, ο οποίος μαχαίρωσε και τραυμάτισε θανάσιμα 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η δολοφονία αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές που είχε ο δράστης με το θύμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο δράστης και το θύμα γνωρίζονταν. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πρόσφατο παρελθόν το θύμα είχε ξυλοκοπήσει τον δράστη.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο 37χρονος άνδρας από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο βγήκε κάποια στιγμή έξω -έπειτα από τηλεφώνημα που δέχθηκε- για να μιλήσει με άλλο θαμώνα.

Τότε, ο δεύτερος άνδρας μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα τον 37χρονο, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο.

Ο 37χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

