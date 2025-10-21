Logo Image

Ηράκλειο: Συνελήφθη 55χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλακεί σε επεισόδιο όπου τραυματίστηκαν 2 αδέλφια

Κοινωνία

ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ/INTIME

Στο επεισόδιο είχε εμπλακεί και ο γιος του 55χρονου

Στη σύλληψη ενός 55χρονου, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια Ηρακλείου με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού, στην Κρήτη.

Ο 55χρονος, σύμφωνα με το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, εμπλέκεται στο αιματηρό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου στην περιοχή των Καπαριανών του Δήμου Φαιστού, όπου τραυματίστηκαν δύο αδέλφια.

Στο επεισόδιο είχε εμπλακεί και ο γιος του 55χρονου

Στο περιστατικό φέρεται να βγήκαν μαχαίρια και μαγκούρες, ενώ σε αυτό ενεπλάκη και ο 21χρονος γιος του 55χρονου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

