Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό – Σημειωτόν και στα δύο ρεύματα

Πολύ σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται αυτήν την ώρα στους δρόμους της Αττικής λόγω -και- της βροχής, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή καθώς θα καθυστερήσουν σίγουρα.

Ο Κηφισός, ως συνήθως αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων σε άνοδο και κάθοδο από το Αιγάλεω έως την Κηφισιά.

Κομφούζιο και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 45′.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

Άνω των 30′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

Άνω των 30′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.

Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη είναι μπλοκαρισμένες.

Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και στην Παραλιακή.

