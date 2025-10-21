Logo Image

Κοινωνία

Κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό – Σημειωτόν και στα δύο ρεύματα

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ / INTIME NEWS

Οπλιστείτε με υπομονή

Πολύ σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται αυτήν την ώρα στους δρόμους της Αττικής λόγω -και- της βροχής, με τους οδηγούς να καλούνται να οπλιστούν με μεγάλη υπομονή καθώς θα καθυστερήσουν σίγουρα.

Ο Κηφισός, ως συνήθως αρνητικός πρωταγωνιστής, καθώς έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων σε άνοδο και κάθοδο από το Αιγάλεω έως την Κηφισιά.

Κομφούζιο και στην Αττική Οδό, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν τα 45′.

Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη είναι μπλοκαρισμένες.

Πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας και στην Παραλιακή.

Δείτε τον χάρτη εδώ

