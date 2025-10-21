Logo Image

Νέος Κόσμος: Αιματηρή συμπλοκή οδηγών φορτηγών – Τρεις τραυματίες, πέντε συλλήψεις

Κοινωνία

Φωτ. αρχείου: Nikos Libertas / SOOC

Διαπληκτισμός που είχαν οδηγοί φορτηγών εξελίχθηκε σε άγρια συμπλοκή με χρήση αιχμηρού αντικειμένου

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην οδό Μπακνανά του Νέου Κόσμου, με αποτέλεσμα τρία άτομα να καταλήξουν στο νοσοκομείο και πέντε στο αστυνομικό τμήμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν ύστερα από τροχαίο μεταξύ δύο φορτηγών το μεσημέρι της Δευτέρας. Η ένταση κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ένας από τους εμπλεκόμενους να βγάλει αιχμηρό αντικείμενο και να επιτεθεί στους άλλους, τραυματίζοντας ελαφρά τρία άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψη συνολικά πέντε ατόμων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Σε εξέλιξη βρίσκεται προανάκριση για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών της συμπλοκής.

