Θανατηφόρο τροχαίο στο Παλαιό Φάληρο – Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/10) γύρω στις 19:30 στη Λεωφόρο Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε μια 60χρονη γυναίκα παρέσυρε μια 85χρονη πεζή κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια και οι ακριβείς περιστάσεις του δυστυχήματος.